Urządzenie, które we wtorek rano służby znalazły w sali, gdzie ma odbyć się wyjazdowe posiedzenie rządu, to element starego systemu audio - przekazali przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował we wtorek rano, że Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali, gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów.

Przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazali w rozmowie z reporterem Polsat News, że wspomniane urządzenie może być elementem systemu audio, który nie jest już używany. Prawdopodobnie był zainstalowany przez emerytowanego dziś pracownika.

Katowice. Wyjazdowe posiedzenie rządu

We wtorek rząd zbiera się w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a posiedzenie rozpocznie się o godz. 12. Wcześniej, o godz. 10, szef rządu Donald Tusk oraz szefowa KE Ursula von der Leyen wzięli udział w inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o bonie energetycznym, który ma m.in. przedłużyć obowiązywanie zamrożonych cen energii elektrycznej na drugą połowę 2024 r. Maksymalny pułap ceny za energię elektryczną ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów.

Zgodnie z projektowanymi przepisami bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. i ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Bon będzie wypłacany gospodarstwom z określonym limitem dochodu na osobę. W projekcie przewiduje się, że będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa, dla 2-3 osobowego - 400 zł, a dla 4-5 osobowego - 500 zł, zaś dla sześcio- i więcej osobowego - 600 zł.



Kolejnym punktem harmonogramu jest projekt Prawa o komunikacji elektronicznej (Pke), który wdraża Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej - czyli unijną dyrektywę, która zawiera szereg uaktualnionych przepisów regulujących sieci łączności elektronicznej, usługi telekomunikacyjne oraz towarzyszące urządzenia i usługi.