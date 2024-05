Kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w mazowieckim Baranowie rozpala polityczną debatę. W czwartek na temat decyzji o rozbudowie lotnisk Chopina i Modlina i odsunięciu w czasie inwestycji CPK rozmawiali goście programu "Lepsza Polska".

Ekspert ocenia stan polskiej kolei. "Inwestycje potrzebne na wczoraj"

Ekspert ds. transportu publicznego w rozmowie z Polsat News przedstawił potrzeby rozbudowy polskiej sieci kolejowej i wpływ CPK na te inwestycje. Doktor Michał Beim z Instytutu Sobieskiego przypomniał, że po transformacji ustrojowej w Polsce zniknęło kilka tysięcy linii kolejowych, a zbudowano jedynie 50 km nowych odcinków - najwięcej w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Również dofinansowania z Unii Europejskiej nie zawsze wpłynęły na poprawę sytuacji na polskiej kolei. Większość z nich została wykorzystana na unowocześnienie i zakup nowych taborów. Inwestycję w modernizację samych linii natomiast nie zawsze były trafione. Tu ekspert wskazał przypadek modernizacji odcinku magistrali E 20 między Poznaniem a Warszawą - wydanie 2,5 mld złotych i kilkuletnie rozkopanie trasy przyniesie skrócenie czasu przejazdu średnio o pięć minut.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Kłótnia o CPK. "Pani nie ma elementarnej wiedzy"

Jak przekonywał Beim, nawet jeśli CPK nie powstanie, "są pewne inwestycje potrzebne na wczoraj" - Chociażby szybkie połączenie trzech z pięciu największych polskich miast: Wrocławia przez Łódź do Warszawy - przekonywał ekspert.

- Skrócenie czasu przejazdu między Wrocławiem a Warszawą postulowane jest od pierwszych lat po II wojnie światowej, kiedy okazało się, że sieć kolejowa w zachodniej Polsce jest nakierowana na Berlin - wyjaśnił i dodał, że potrzebę tę widać m.in. w dużym natężeniu na drogach ekspresowych i autostradach między tymi miastami.

Kolej dużych prędkości a CPK. "Zadanie na przyszłość"

Ekspert przeanalizował plan CPK pod kątem inwestycji w system kolei dużych prędkości (DKP). - To np. wydłużenie linii z Wrocławia w stronę Pragi i poprawa czasu dojazdu do Berlina. To oznacza włączenie w system europejskich kolei dużych prędkości, co przyda się w relacjach zarówno międzynarodowych jak i wewnątrzkrajowych - stwierdził Beim.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Rozbudowa Okęcia zamiast CPK? Eksperci podzieleni

Jak jednak zauważył ekspert ds. transportu publicznego, "projekt CPK zawiera też wiele inwestycji, które nie są priorytetowe". - Są pewną decyzją polityczną, która miała podkreślać spójność kraju, a niekoniecznie odpowiedzią na wolumeny pasażerów - wyjaśnił Beim na przykładzie "kolejowej obwodnicy Piły" i połączenia Warszawy z Pomorzem Środkowym. - To kolej dużych prędkości między Okonkiem a Nakłem nad Notecią, gdzie prognozy ruchu nie zakładają uzasadnienia, żeby pociąg jeździł nawet raz na godzinę - argumentował Beim.

- Mamy w CPK bardzo wiele ciekawych postulatów i inne postulaty, które traktowałbym jako zadanie planistyczne - rezerwowanie tych terenów na przyszłość, kiedy globalnie wzrośnie ruch na kolei - ocenił naukowiec z Instytutu Sobieskiego.

Powodem wzrostu zainteresowania koleją ma być systematyczny wzrost cen paliw.

ZOBACZ: Przyszłość kolei a budowa CPK. Ekspert: Inwestycje potrzebne na wczoraj Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak jednak zauważa Beim, nie wszyscy rozumieją dziś jeszcze potrzebę budowy kolei dużych prędkości. - Wielu Polaków nie jest w stanie wyobrazić sobie korzyści jakie płyną z jazdy kolejami dużych prędkości, natomiast prawie każdy zasmakował ekspresówek i autostrad - mówił ekspert, tłumacząc tym protesty przeciwko budowie CPK, choć nie uświadczymy podobnych w przypadku rozbudowy sieci dróg.

ZOBACZ: Burza wokół CPK. "Komunikowałbym to po wyborach europejskich"

- Umownie przyjmuje się, że jest to 200 km/h albo 250km/h. 200 km/h już jeżdżą pociągi Pendolino na odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej. Docelowo prędkość na CMK ma być podniesiona do 250 km - podaje Beim. - Zasadnicze jest pytanie, czy koleje dużych prędkości realizowane w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego powinny mieć maksymalną prędkość 250km/h czy też 350 km/h - zaznaczył ekspert.