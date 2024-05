Niespełna 30 proc. badanych chce poprzeć PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale przewaga tego komitetu nad KO wynosi 1 pkt proc. - wynika z najnowszego sondażu dla "Wydarzeń" Polsatu. Zacięta jest też walka o czwarte miejsce między Konfederacją a Lewicą. Wiemy również, jaką frekwencję możemy odnotować 9 czerwca.

Wyniki nowego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu poznaliśmy w czwartek, równo miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zaplanowano je na 9 czerwca (niedziela).

Jaka może być frekwencja? Spośród pytanych osób 56,3 proc. deklaruje, że weźmie udział w nadchodzącym głosowaniu, a 43,7 proc. - że nie pójdzie wówczas do urn.

Wybory 2024. Nowy sondaż. PiS na czele, ale KO tuż za nim

Na pytanie, który z komitetów pan/pani odda głos w wyborach do europarlamentu, najwięcej, bo 29,3 proc. badanych, wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Niewiele mniej - 28,3 proc. osób - zamierza wesprzeć Koalicję Obywatelską.

ZOBACZ: Rekonstrukcja rządu. Padła data uroczystości u prezydenta Andrzeja Dudy

Na kolejnym miejscu z wynikiem 12,1 proc. uplasowała się Trzecia Droga, czyli wspólny komitet PSL oraz Polski 2050. Czwartą lokatę w sondażu zajęła Konfederacja z 9,9 proc. poparcia, a piątą Lewica, którą wskazało 9,7 proc. osób.

Głos na inny komitet planuje oddać 1,5 proc. pytanych, z kolei 9,2 proc. wybrało opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Wybory do europarlamentu. Czy wyborcy z 2023 roku zagłosują i tym razem?

Spośród pytanych, którzy głosowali na PiS w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu, 66 proc. osób pójdzie na eurowybory, a 34 proc. nie zamierza tego zrobić. Analogicznie wśród elektoratu KO 77 proc. zagłosuje 9 czerwca, a 23 proc. - nie.

ZOBACZ: 10-letnia Sara przepytała Donalda Tuska. Temat może zaskakiwać

61 proc. osób, które głosowały 15 października 2023 r. na Trzecią Drogę, uda się do urn i 9 czerwca 2024 r., a 39 proc. nie planuje wziąć udziału w eurowyborach. Dla Konfederacji odsetki te kształtują się odpowiednio 60 proc. do 40 proc., a w przypadku Lewicy - 74 proc. do 26 proc.

Ogólnopolskie badanie wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu na próbie N=1000 w dniach 7-8 maja 2024 roku. Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).