Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - przekazał Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że stopa referencyjna nadal wynosi 5,75 proc. Takiego ruchu spodziewali się ekonomiści, którzy wyjaśnili, skąd taka decyzja.

"RPP utrzyma stopy bez zmian w kolejnych miesiącach. Przesłanką do takiej decyzji są oczekiwania na odbicie inflacji w II połowie roku. Związane są one z wycofaniem działań osłonowych" - poinformowali na swoim profilu w serwisie X analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

ZOBACZ: Inflacja w Polsce. Są nowe dane GUS

Jak podkreślili "sytuacja ulega poprawie - inflacja będzie kształtować się niewiele wyżej" od scenariusza przedłużenia działań osłonowych przedstawionego w marcowej projekcji NBP. "I tak się ponudzimy jeszcze do 2025 roku" - skomentowali z kolei ekonomiści z mBanku.

Ile wynoszą stopy procentowe w maju?

Według najnowszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej podjętej na majowym posiedzeniu, stopy procentowe w Polsce wynoszą obecnie:

stopa referencyjna : 5,75 proc. w skali rocznej;

: 5,75 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa : 6,25 proc. w skali rocznej;

: 6,25 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa : 5,25 proc. w skali rocznej;

: 5,25 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli : 5,80 proc. w skali rocznej;

: 5,80 proc. w skali rocznej; stopa dyskonta weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

Maj to już kolejny miesiąc tego roku, w którym RPP nie zdecydowała się na wyczekiwaną przez kredytobiorców obniżkę kosztu pieniądza - ani też na podwyżkę. Do ostatniej zmiany doszło do październiku 2023.