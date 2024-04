Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły rok do roku o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w marcu wyniosła 1,9 proc. rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

GUS wskazuje, że w ujęciu rocznym ceny towarów rosły o 0,4 proc., usług o 6,6 proc.

Co jest droższe, co tańsze?

"W marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) oraz łączności (o 0,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt. proc. i po 0,04 pkt. proc." - czytamy w opracowaniu danych.

Z kolei niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7 proc.) i żywności (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.

ZOBACZ: Inflacja w marcu 2024. Zaskakujące dane o cenach przed Wielkanocą

W porównaniu z marcem 2023 r., wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 8,6 proc.), mieszkania (o 1,5 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,2 proc.) podniosły wskaźnik inflacji w relacji rocznej odpowiednio o 0,47 pkt proc., 0,38 pkt proc. i 0,29 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9 proc.) i żywności (o 0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 pkt proc. i 0,07 pkt proc.

Ekonomiści PKO BP we wpisie na platformie X wyliczyli średnią inflację w pierwszym kwartale roku. Według nich, wyniosła ona 2,8 proc. w ujęciu rok do roku, wobec 3,2 proc. rok do roku oczekiwanych przez NBP w marcowej projekcji makroekonomicznej. "Rozmiar pozytywnej inflacyjnej niespodzianki to 0,4 pkt proc." - zauważają ekonomiści.