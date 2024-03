W pożarach spowodowanych przez awarie rowerów elektrycznych na terenie Wielkiej Brytanii zginęło w ubiegłym roku 11 osób. Tamtejsi politycy i eksperci podkreślają, że pilnie potrzebne są zmiany w przepisach. Zwolennicy nowych regulacji porównują pojazdy nawet do "niewybuchów".

Pożary rowerów elektrycznych są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ ogień rozprzestrzenia się gwałtownie. Co więcej, właściciele takich pojazdów zazwyczaj zostawiają je w korytarzach, co utrudnia ucieczkę z budynku.

Zagrożenie jest na tyle poważne, że organizatorzy kampanii na rzecz wprowadzenia dodatkowych regulacji w Wielkiej Brytanii porównują niektóre z tych produktów do "niewybuchów".

Elektryczne jednoślady "najszybciej rosnącym" powodem pożarów

Nowe dane z brytyjskiego Biura ds. Standardów Produktów i Bezpieczeństwa (OPSS) pokazują, że w 2023 roku w wyniku pożarów wywołanych przez elektryczne rowery zginęło w kraju 11 osób. Jak podaje dziennik "The Guardian", szacuje się, że ubiegły rok był pod tym względem najbardziej tragiczny, odkąd elektryczne jednoślady pojawiły się na rynku.

Niepokojący trend zauważa także londyńska straż pożarna. Służby podają, że rowery i hulajnogi elektryczne są obecnie najszybciej rosnącą przyczyną pożarów w stolicy Wielkiej Brytanii. W 2022 roku odnotowano 87 incydentów, z których żaden nie okazał się śmiertelny. Rok później liczba niebezpiecznych zdarzeń wzrosła do 149. Trzy osoby zginęły.

Pożary elektrycznych rowerów i hulajnóg. "Można ich uniknąć"

Analiza 73 przypadków pożarów wykazała, że w 40 proc. z nich sprawa dotyczyła zmodyfikowanych rowerów. Eksperci ostrzegają, by kupować części, a szczególnie akumulatory, tylko u renomowanych sprzedawców.

Jednocześnie apelują o wprowadzenie mechanizmu certyfikacji, w ramach którego niezależny organ oceniałby bezpieczeństwo sprzętu. Tego typu regulacje obowiązują w przypadku produktów określanych jako "wysokiego ryzyka", takich jak np. fajerwerki.

- Liczba zgonów rośnie i prawdopodobnie nadal będzie rosnąć, chyba że pojawią się większe uprawnienia do usuwania niebezpiecznych przedmiotów. Każda śmierć jest tragedią, ale jest to również tragedia, której można uniknąć - argumentuje Neil Coyle, członek partii pracy zaangażowany w kampanię, cytowany przez "The Guardian".

Rzecznik brytyjskiego rządu podkreśla, że odpowiednie organy prowadzą działania w celu usunięcia z rynku niebezpiecznych produktów. Urzędnicy zapewniają również, że zlecone zostały badania, które mają potwierdzić, czy dodatkowe regulacje są potrzebne.