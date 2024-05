Marian Hilla zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 52 lat. O jego odejściu poinformowali w czwartek koledzy z zespołu Poparzeni Kawą Trzy.

"Drodzy! Nasz kochany Marianek już dla Was nie zagra Bardzo nam go brakuje. Walczył ze swoją chorobą jak kaszubski Twardziel. Do końca był dzielny. Niebywały" - czytamy we wpisie.

"Jesteśmy dumni z tego, że wybrał być z nami przez osiemnaście lat. Tworzyć, grać, koncertować, imprezować, pomagać, prowadzić sprawy menadżerskie. Być człowiekiem orkiestrą. Przytulamy wszystkich jego bliskich" - napisali jego przyjaciele.

Marian Hilla - muzyk, manager i radiowiec

Hilla był muzykiem i managerem zespołu. Grał na saksofonie. Ukończył Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W przeszłości był związany z dwiema stacjami radiowymi.