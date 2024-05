- Byłabym zadowolona, gdyby to był Andrzej Wyrobiec, obecny wiceminister z PO - tak na pytanie, kto będzie nowym ministrem kultury w miejsce Bartłomieja Sienkiewicza, odpowiedziała wiceszefowa tego resortu Joanna Scheuring-Wielgus. W czwartkowym "Graffiti" zastrzegła jednak, że decyzję o przyznaniu teki podejmie premier Donald Tusk, lecz nazwisko Wyrobca pojawia się "na giełdzie".

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał Joannę Scheuring-Wielgus, "co jest nie tak z resortem kultury, że całe jego kierownictwo chce się ewakuować" do Brukseli - czyli startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Wszystko jest ok, to nie jest tak, że ktoś chce się ewakuować. Jakiekolwiek wybory to jest jednak jakaś kolej rzeczy w naszym życiu politycznym - odparła wiceminister z Lewicy.

Jak podkreśliła, "to że startujemy, nie znaczy, że mamy zagwarantowane miejsce" w europarlamencie. - Każda partia wystawia strategicznie najlepszych zawodników i zawodniczki - dodała.

Zauważyła, iż przyszła kadencja w PE "będzie naprawdę bardzo ważna". - Widzimy, co dzieje się na świecie, w Europie. Potrzebujemy silnych osób w Parlamencie Europejskim, które będą miały silny głos za Polkami, Polakami i bezpieczeństwem Polski w Unii Europejskiej - wyliczyła.

Artykuł aktualizowany.

