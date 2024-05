Narada służb z premierem. Nowe informacje

Premier zwołał naradę po ucieczce Tomasza Szmydta na Białoruś, gdzie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zwrócił się o azyl. Szef rządu wskazał na konieczność zbadania potencjalnego wpływu służb białoruskich i rosyjskich na polskie organy państwowe w ostatnich latach.

Podczas wtorkowej konferencji Donald Tusk wyjawił, że codziennie otrzymuje nowe informacje o "różnych, dziwnych zdarzeniach, które mają pośredni lub bezpośredni związek z agresywną obecnością także rosyjskich, białoruskich służb w Europie".

Narada służb. Donald Tusk: Sprawa to nie jednorazowy wyczyn

Szef polskiego rządu dodał, że takie sytuacje mają także miejsce w Polsce. - Mam nadzieję, że tu już jest czysto - przyznał. Jednocześnie dodał, że do tej pory w naszym kraju nie było takiego precedensu. - Nie ulega wątpliwości, po tym, co odebrałem od naszych służb, że nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi, długi czas temu - powiedział.

- To nie jest kwestia obyczajowa, medialna sensacja, tylko musimy mieć świadomość, że służby - w tym przypadku białoruskie - pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu - przekonywał Donald Tusk.

Kim jest Tomasz Szmydt?

Białoruska agencja BiełTa poinformowała w poniedziałek o złożeniu wniosku o azyl do białoruskich organów państwowych przez sędziego Tomasza Szmydta. W centrum prasowym przedsiębiorstwa zwołana została konferencja, podczas której Szmydt przekonywał, że jego działanie jest wyrazem buntu przeciwko polskim władzom prowadzącym "politykę przeciwko Białorusi i Rosji".

Tomasz Szmydt pełnił funkcję sędziego II wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z komunikatu wydanego przez instytucję wynika, że od 22 kwietnia przebywał na urlopie wypoczynkowym. Jego nazwisko pojawia się w kontekście tzw. afery hejterskiej, nagłośnionej w mediach w 2019 r. Dotyczyła ona działalności grupy kryjącej się pod nazwą "Kasta", w której dzielono się pomysłami dotyczącymi tworzenia czarnego PR-u sędziom sprzeciwiającym się zmianom wprowadzanym w sądownictwie przez poprzedni rząd.

W czerwcu Tomasz Szmydt miał znaleźć się w gronie przyznających dostęp do informacji tajnych, w tym również tych dotyczących NATO, Unii Europejskiej, a także Europejskiej Agencji Kosmicznej.