Przypomnijmy, że w poniedziałek Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt zwrócił się do władz Białorusi o azyl. Wcześniej podczas konferencji prasowej krytykował polskie władze i zapowiedział rezygnację ze swojej funkcji.

W sprawie zabrał głos premier Donald Tusk, który wyjawił, że codziennie otrzymuje nowe informacje o "różnych, dziwnych zdarzeniach, które mają pośredni lub bezpośredni związek z agresywną obecnością także rosyjskich, białoruskich służb w Europie".

Donald Tusk o sprawie Tomasza Szmydta: Takie precedensu nie było

Szef polskiego rządu dodał, że takie sytuacje mają także miejsce w Polsce. - Mam nadzieję, że tu już jest czysto - przyznał. Jednocześnie dodał, że do tej pory w naszym kraju nie było takiego precedensu. - Nie ulega wątpliwości, po tym, co odebrałem od naszych służb, że nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi, długi czas temu - powiedział.

Podkreślał, że "tej sprawy nie można lekceważyć". - To nie jest kwestia obyczajowa, medialna sensacja, tylko musimy mieć świadomość, że służby - w tym przypadku białoruskie - pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu - mówił Tusk.

