Strażaków z Byczyny zaalarmował ogłuszający dźwięk, jaki wydawało volvo na rynku w opolskiej Byczynie. Jak tłumaczył w rozmowie z Polsat News druh z OSP Adam Walczyk, hałas przypominał odgłosy wydawane przez walec drogowy.

- Po chwili zobaczyliśmy, że wjeżdża samochód na rynek, pod prąd i nie ma z prawej strony opon, jedzie na samych felgach - tłumaczył.

Obywatelski pościg za nietrzeźwą

Strażacy podbiegli do auta, które zatrzymało się tuż przed skrzyżowaniem, jednak siedząca za kierownicą 45-letnia kobieta zaczęła machać do nich ręką, sugerując, że nie potrzebuje pomocy. Chwilę później dynamicznie odjechała. Mając świadomość, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje, druhowie zatrzymali jeden z prywatnych samochodów i wraz z jego kierowcą, ruszyli w pościg.

Volvo poruszało się wąskimi uliczkami, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu i nie zatrzymując się przed znakiem stop. Po ok. ośmiu kilometrach, na terenie Bolesławca, udało się przerwać szaleńczą jazdę. Okazało się, że kierująca pojazdem jest kompletnie pijana.

- Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że jest w stanie nietrzeźwości, w organizmie stwierdzono ponad 2 promile alkoholu - wyjaśnił asp. Piotr Siemicki z policji w Wieruszowie.

WIDEO: Była tak pijana, że nie zauważyła, że jej auto jedzie na samych felgach

O krok od tragedii

Mieszkańcy miejsca, gdzie doszło do zatrzymania, zwracają uwagę, że tuż obok znajduje się plac zabaw. 45-latce zatrzymano prawo jazdy i odebrano samochód, który najprawdopodobniej zostanie skonfiskowany. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

- Uważam, że tej kobiecie za jazdę pod wpływem, niesprawnym samochodem absolutnie powinno zostać zabrane prawo jazdy i nieoddane już dożywotnio - przekonywała w rozmowie z Polsat News mistrzyni Polski w drifcie Karolina Pilarczyk.

W czasie minionej 5-dniowej majówki zatrzymano w Polsce 1551 nietrzeźwych kierowców. Oznacza to, że dziennie było ich ponad 300.