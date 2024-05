Ceny kawy osiągnęły rekordowe ceny. Tak drogo nie było od 40 lat. W zaledwie rok "mała czarna" zdrożała o ponad 65 proc., a to nie koniec podwyżek. Co więcej, nie tylko kawa drożeje, w górę idą ceny żywności na całym świecie.

Okazuje się, że najbardziej zdrożała kawa robusta, której cena osiągnęła historycznie wysokie wartości na giełdach przekraczające 4 dolary za kilogram. Choć wydaje się to niewielką kwotą, trzeba podkreślić, że cena produktu dla palarni jest znacznie wyższa, a w efekcie to konsument płaci najwyższą stawkę.

Rekordowo wysokie ceny kawy. Będzie jeszcze gorzej

- Choć giełdowa cena kawy to kilka dolarów za kilogram, ta, jaką kupują naszego typu palarnie, kosztuje ponad 10 dol. W efekcie 250-gramowe opakowanie kawy specialty kosztuje dzisiaj ok. 50–60 zł, choć zupełnie niedawno kosztowało 30–40 zł - zwrócił uwagę Łukasz Wichłacz, prezes firmy Coffeedesk oferującej kawę i akcesoria do jej parzenia w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jak wynika z danych Consumer Panel Services GfK, niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce kupują kawę - w ubiegłym roku było to 94 proc. Wysokie ceny nie odstraszają sympatyków czarnego napoju, którzy zamawiają go w kawiarniach i lokalach gastronomicznych.

- W ostatnich dwóch latach musieliśmy podnieść ceny o ok. 20 proc., w efekcie wzrostu wynagrodzeń, ale też kosztów surowca. W tym roku widać kolejne podwyżki cen kawy - powiedział Sławomir Saran, współwłaściciel kawiarni Forum i Mistrz Polski Baristów 2008 r. w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jak dodał Saran, klienci nie narzekają na ceny. Nie skarżą się również na dodatkowe opłaty wprowadzone za kubki na wynos. - Uznają to za coś naturalnego - przyznał.