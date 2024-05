Donald Tusk zabrał głos ws. Szmydta. Sędzia uciekł na Białoruś

Podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia rządu premier odniósł się do sytuacji z Tomaszem Szmydtem. Donald Tusk powiedział, że ucieczka polskiego przedstawiciela sądownictwa jest bez precedensu i nie możemy jej lekceważyć. Szef rządu dodał, że "nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem".

Otwierając wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach Donald Tusk skomentował poniedziałkowy incydent z polskim siedzą, który uciekł na Białoruś i poprosił tamtejsze władze o azyl. Powiedział, że codziennie otrzymuje nowe informacje o "różnych, dziwnych zdarzeniach, które mają pośredni lub bezpośredni związek z agresywną obecnością także rosyjskich, białoruskich służb w Europie".

Donald Tusk komentuje ucieczkę polskiego sędziego na Białoruś

Premier dodał, że takie sytuacje mają także miejsce w Polsce. - Mam nadzieję, że tu już jest czysto - przyznał. jednocześnie dodał, że do tej pory w naszym kraju nie było takiego precedensu. - Nie ulega wątpliwości, po tym, co odebrałem od naszych służb, że nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi, długi czas temu - powiedział premier.

ZOBACZ: Polski sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Jest reakcja służb

- I nie możemy lekceważyć tej sprawy, to nie jest kwestia obyczajowa, medialna sensacja, tylko musimy mieć świadomość, że służby - w tym przypadku białoruskie - pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu - mówił Tusk.

Podkreślił, że "fakt, że relacje sędziego Szmydta z Białorusinami mają długą historię i to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, musi budzić nasz najwyższy niepokój".

W Europie jest coraz więcej szpiegów obcych wywiadów

Tusk wskazał, że widoczne są coraz bardziej zsynchronizowane działania w innych państwach europejskich będące próbą podważenia ładu prawnego i demokratycznego poprzez agentów i prowokacje oraz agresję w cyberprzestrzeni. - To nie pozostawia złudzeń co do celu jaki sobie Moskwa i Mińsk stawiają w najbliższych miesiącach - dodał.

Ponadto Tusk zaznaczył, że w Katowicach dłużej rozmawiał z szefową KE Ursulą von der Leyen. - Sygnały o bardzo agresywnej obecności służb obcych, wrogich nam w Europie nasilają się każdego dnia i będą się nasilały także w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, musimy mieć tego świadomość - podkreślił premier.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające "w kierunku" szpiegostwa.