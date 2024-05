Polski sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Jest reakcja służb

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła czynności kontrolne w celu zweryfikowania zakresu informacji niejawnych, do których miał dostęp sędzia WSA, który poprosił o azyl na Białorusi - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Służby wszczęły działania ws. sędziego, który zwrócił się o azyl od Łukaszenki i mógł działać na rzecz obcego wywiadu. Są czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego WSA wniosku o azyl na Białorusi - poinformowała Prokuratura Krajowa. Z kolei chwilę wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że czynności podjęła również ABW.

Sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Służby wszczynają działania

Sędzia Tomasz Szmydt zwrócił się bezpośrednio o ochronę do Alaksandra Łukaszenki, jak poinformowała w poniedziałek białoruska agencja BiełTA. Na konferencji prasowej sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapowiedział rezygnację ze swojej funkcji. Dodał również, że ambasada Białorusi przekaże polskim władzom szczegóły jego decyzji.

Szmydt przekazał, że jego obecność na konferencji i wniosek o azyl to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Jego zdaniem polscy politycy powinni "przywrócić dialog z prezydentem Łukaszenką i Rosją".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał komunikat, w którym przekazał, że od 22 kwietnia do 10 maja Szmydt przebywa na urlopie wypoczynkowym. Prezes sądu nie otrzymał informacji od sędziego o zrzeczeniu się urzędu. Ponadto w oświadczeniu wskazano, że kierownictwo WSA nie posiada żadnych informacji o prośbie o azyl, poza doniesieniami medialnymi.

"Nikt przy zdrowych zmysłach nie ucieka na Białoruś"

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że "sprawa jest absolutnie bulwersująca". Pytany przez dziennikarzy jak wygląda procedura dyplomatyczna w takich przypadkach stwierdził, że na razie niewiele więcej wie o sprawie. - Jestem w szoku. Mieliśmy już poprzednio zdrajcę, zdaje się, że to podobny przypadek - powiedział.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Mińsk nie jest "naturalnym kierunkiem". - Jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działał przez lata w Polsce - podkreślił i dodał, że oczekuje na raport służb w tej sprawie.

Sprawę skomentował także doradca prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn. "Obecnie sędzia stanie się gwiazdą propagandy Rosji i Białorusi" - wskazał Żaryn w mediach społecznościowych.

"Będzie prezentowany jako osoba z wewnątrz zachodnich struktur, która uwiarygodnia kłamstwa rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Ten typ działania to włączenie się w wojnę hybrydową przeciwko Polsce. To zdrada RP" - dodał. "Nie wiem przed czym ucieka Tomasz Szmydt. W przeszłości podobne czyny wykonywali ci, którzy bali się odpowiedzialności za swoje działania w Polsce. Nikt przy zdrowych zmysłach nie ucieka na Białoruś, by stać się marionetką w rękach Putina i Łukaszenki" - podkreślił doradca prezydenta Dudy.