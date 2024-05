Zmiana władzy na Śląsku. Będzie nowy poseł w Sejmie

Poseł PO Wojciech Saługa został wybrany nowym marszałkiem województwa śląskiego. W regionie zawiązała się koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Funkcji parlamentarzysty i marszałka nie można łączyć, więc za Saługę do Sejmu trafi nowy poseł.

Za kandydaturą Saługi głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy w śląskim sejmiku mają większość. Radni PiS proponowali kandydaturę Jana Chrząszcza, który w przeszłości był wicewojewodą śląskim.

Natomiast Saługa był w przeszłości senatorem i posłem Platformy Obywatelskiej. W 2014 roku pierwszy raz został marszałkiem województwa śląskiego. Funkcję stracił w 2018, kiedy region przejęło Prawo i Sprawiedliwość.

Nowa posłanka w Sejmie?

Z uwagi na fakt, że funkcji marszałka województwa i posła nie można łączyć, Saługa traci mandat parlamentarzysty. W takiej sytuacji przysługuje on kolejnej osobie z najwyższym wynikiem na liście w wyborach z października 2023 roku, z której kandydował Saługa.

Jest to radna wojewódzka KO Katarzyna Stachowicz, która obecnie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych 2024 otrzymała ponad 52 tysiące głosów, co było najlepszym wynikiem w regionie.