Izraelska armia wezwała palestyńskich cywilów z Rafah na południu Strefy Gazy do ewakuacji, w związku z planowanym atakiem na to miasto. Wywiad izraelski uważa, że to tam ukrywają się przywódcy Hamasu. Rafah jest obecnie domem dla 1,4 miliona ludzi, z których większość to uchodźcy.