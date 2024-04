Pierwsza publiczna wizyta po diagnozie. Symboliczny gest króla Karola

Król Karol odbył swoją pierwszą publiczną wizytę po ogłoszeniu jego diagnozy. Stało się to po tym, jak lekarze uznali, że wyniki króla są na tyle "pozytywne", że może on powrócić do części swoich obowiązków. Monarcha chciał, aby jego pierwsze spotkanie było symboliczne i podnosiło świadomość w społeczeństwie, dlatego we wtorek odwiedził centrum onkologiczne.