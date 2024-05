- Nikt nie mówi o kasowaniu projektu, ale o jego urealnianiu - przyznał pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Dodał, że łączne koszty budowy portu mogą być znacznie wyższe niż początkowo zakładano. Wynika to z faktu iż, nie doszacowano wszystkich inwestycji, a CPK to nie tylko lotnisko, ale także cała sieć komunikacyjna.

Problemy z budową CPK. Pełnomocnik rządu ds. CPK zdradza szczegóły

Co więcej, ostateczne koszty budowy portu mogą okazać się większe, niż pierwotnie zakładano. Przywołał przykład przekopu przez Mierzeję Wiślaną, który "miał kosztować 800 mln złotych, a ostatecznie jego koszt osiągnął 2,1 mld i jeszcze trzeba sto kilkadziesiąt milionów wydać, żeby statki mogły zawijać do portu w Elblągu".

Maciej Lasek dodał, że wiele osób zapomina, iż projekt CPK obejmuje nie tylko lotnisko, ale całą sieć komunikacyjną, w tym kolejową. Przypomniał, że koszty budowy linii dużych prędkości, i to tylko pierwszego odcinka, tzw. "Y" - łączącego Warszawę z Wrocławiem i Poznaniem szacowane są na 155 mld złotych.

Zdaniem pełnomocnika rządu specjaliści od transportu kolejowego oceniają, że na planowanych tzw. szprychach, czyli liniach dużych prędkości zbiegających się w CPK, liczba przewożonych pasażerów będzie zbyt mała, by miały one sens ekonomiczny. Według Laska niektóre szacunki przewidują, że pociągi będę obłożone tylko w 15 proc. "Tymczasem francuskie koleje dużych prędkości pokazują, że obłożenie powinno wynosić co najmniej 50, a nawet 70 proc." - powiedział.

Dodał również, że istnieje małe prawdopodobieństwo na uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2028 roku. Według wiceministra bardziej realny jest 2032 rok. - To mówią doradcy, którzy dla tego lotniska pracowali - przyznał.