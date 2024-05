Rosja przeprowadziła atak lotniczy na północnym wschodzie Ukrainy. Uderzono w obiekty infrastruktury energetycznej, co doprowadziło do braku prądu w wielu miejscowościach regionu. Jak dodała administracja wojskowa, większość z atakujących dronów zestrzelono. W prawosławną Niedzielę Wielkanocną Rosjanie zaatakowali centrum Charkowa. Ucierpiało co najmniej 10 osób.