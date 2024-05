Izrael rozpoczął ofensywę. Mówili o ataku na Rafah od dawna

Izrael przeprowadził naloty na dzielnice miasta Rafah na południu Strefy Gazy. Ostrzał był bardzo intensywny i trwał ciągiem ok. 30 min. Zaledwie kilka godzin wcześniej mieszkańcom tych okolic nakazano ewakuację. Zapowiadanemu przez Izrael szturmowi na Rafah sprzeciwiał się prezydent USA Joe Biden.

W poniedziałek izraelskie siły przeprowadziły naloty na wschodnie dzielnice miasta Rafah znajdującego się na południu Strefy Gazy.

Wcześniej mieszkańcom nakazano ewakuację. Miasto opuściło ok. 100 tys. osób, które przeniosły się do miasteczek namiotowych w pobliskich miejscowościach Chan Junus i Al-Mawasi. Mieszkańcy otrzymywali ulotki, informacje były przekazywane także telefonicznie oraz przez wojsko.

Izrael zaatakował Rafah

Jak podaje AFP, uderzenia trwały przez ok. 30 minut bez przerwy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał, że gabinet wojenny zdecydował się kontynuować operację w Rafah, by zmusić Hamas do uwolnienia zakładników.

Rafah jest jednocześnie uważane za ostatni bastion Hamasu. Izraelski wywiad sądzi, że znajdują się tam dowódcy tej organizacji, a zapewne również pozostali przy życiu zakładnicy, uprowadzeni podczas ataku terrorystycznego 7 października ub.r.

Izrael od dawna zapowiadał, że przeprowadzi ofensywę na to miasto. Obawy o rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji w Rafah wzrastają wraz z przeciąganiem się impasu w prowadzonych przez pośredników rozmowach o zawieszeniu broni.