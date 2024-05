Po gorącej majówce przyszedł czas na ochłodzenie i deszcz. W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a na wschodzie kraju możliwe są nawet burze i grad.

Pogoda w poniedziałek. Deszcz i burze

W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północy do 24 st. C na południu. Nad morzem najchłodniej - tam termometry pokażą zaledwie 12 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia dla siedmiu województw: opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i dolnośląskiego.



Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na antenie Polsat News podkreślił, że burze z poprzedniego dnia nie wyrządziły większych szkód i te nadchodzące również nie będą bardzo gwałtowne.

- Są wydane ostrzeżenia dla całego południowego pasa. [...] Nie spodziewamy się jakiegoś dramatycznego kataklizmu - powiedział.

Alerty IMGW dla kilku województw

Wiatr w poniedziałek będzie słaby i umiarkowany. W rejonach zagrożonych burzami powieje do 75 km/h. Również w górach wiatr będzie silniejszy – tam osiągnie prędkość do 70 km/h.

Zachmurzenie utrzyma się niemal w całym kraju. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie wystąpią burze.



Temperatura w nocy od 6 st. C na północy Polski, około 9 st. C w centrum i 13 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty. Silniej zawieje także podczas burz – do 70 i 75 km/h.

