Prawosławni Grecy świętują Wielkanoc. W nocy z soboty na niedzielę kilka osób zostało rannych podczas odpalania petard i fajerwerków. Choć rozświetlanie nieba wpisało się w grecką tradycje, to każdego roku podczas obchodów dochodzi do groźnych incydentów. W niedzielę do szpitala trafił m.in. 15-latek, który stracił palce.