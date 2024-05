Wraz z końcem majówki żegnamy się także z wysokimi temperaturami i przyjemną pogodą. Meteorolodzy prognozują, że niedziela będzie ostatnim gorącym dniem w najbliższym czasie. Spokój mają zakłócić burze, silne opady deszczu, a w niektórych miejscach także grad.

Z najnowszego komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niedzielę należy spodziewać się opadów deszczu do 30 mm oraz porywistego wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami może spaść również grad.

Prognoza pogody na niedzielę 5 maja. Ostrzeżenia IMGW przed burzami

W związku z tym państwowy instytut wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami. Alerty przed gwałtowną pogodą obowiązują w województwach:

pomorskim , poza powiatami zachodnimi;

, poza powiatami zachodnimi; warmińsko-mazurskim , na wschodzie województwa;

, na wschodzie województwa; kujawsko-pomorskim ;

; mazowieckim , w powiatach północno-wschodnich;

, w powiatach północno-wschodnich; łódzkim , na zachodzie regionu;

, na zachodzie regionu; wielkopolskim , w powiatach wschodnich;

, w powiatach wschodnich; dolnośląskim , w powiatach: trzebnickim, milickim, oleśnickim;

, w powiatach: trzebnickim, milickim, oleśnickim; opolskim , w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, oleskim;

, w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, oleskim; śląskim, w powiatach: kłobuckim, Częstochowa, częstochowskim.

Alerty wejdą w życie w niedzielę o godzinie 12 i wygasną o godzinie 22.

Alerty niższego stopnia ogłoszono w województwach:

zachodniopomorskim , na wschodzie województwa;

, na wschodzie województwa; pomorskim , w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia;

, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia; wielkopolskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem drugiego stopnia;

, poza powiatami objętymi ostrzeżeniem drugiego stopnia; lubuskim , w powiecie wschowskim;

, w powiecie wschowskim; dolnośląskim , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia oraz zachodem województwa;

, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia oraz zachodem województwa; opolskim, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia;

w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia; śląskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem drugiego stopnia;

, poza powiatami objętymi ostrzeżeniem drugiego stopnia; małopolskim ;

; podkarpackim , na zachodzie regionu;

, na zachodzie regionu; świętokrzyskim ;

; łódzkim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniem drugiego stopnia;

, w powiatach nieobjętych ostrzeżeniem drugiego stopnia; mazowieckim , poza powiatami objętymi alertami wyższego stopnia i powiatami wschodnimi;

, poza powiatami objętymi alertami wyższego stopnia i powiatami wschodnimi; podlaskim , poza powiatem hajnowskim;

, poza powiatem hajnowskim; warmińsko-mazurskim, w powiatach nieobjętych ostrzeżeniem drugiego stopnia.

IMGW zastrzega, że w tych regionach ostrzeżenia mogą zostać jeszcze podniesione do wyższego stopnia.

Prognoza pogody na niedzielę. Czy będzie ciepło?

Jak podkreśliła synoptyczka IMGW Ewa Łapińska w niedzielę nadal będzie ciepło, ale to "taki ostatni fajny, ciepły dzień". Termometry wskażą ok. 21-22 st. C na krańcach zachodnich, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem. Najcieplej będzie w centralnej Polsce: do 25 st. C i na południu - nawet 26 st. C.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce prognozuje się zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu do ok. 20 mm, a na Pomorzu i w Polsce centralnej, aż po Opolszczyznę i Małopolskę - burze, początkowo z gradem.

Termometry wskażą od 9 st. C na zachodzie, przez 9-10 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, po 13 st. C na wschodzie Polski. Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowo-zachodnich, w czasie burz w porywach do 70 km/h.