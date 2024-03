Dramatyczna pogoda doprowadziła do odwołania procesji wielkanocnych w Sewilli i innych miastach Hiszpanii. Sytuacja nie ulega poprawie, ponieważ burze prognozowane są na resztę tygodnia. Niestety znaczne wezbranie wód doprowadziło do tragedii - cztery osoby utonęły.

Procesje wielkanocne w Sewilli w Hiszpanii zostały odwołane po ulewnych deszczach, które wywołał sztorm Nelson. Z tego powodu w Wielki Czwartek i Wielki Piątek odwołano wszystkie procesje. Nabożeństwa odwołano także w Huelvie i Kadyksie.

Sewilla: Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi

Do Sewilli podczas Wielkiego Tygodnia przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy wiernych, aby wziąć udział w specjalnych nabożeństwach, kiedy ulicami miasta przenoszone są platformy przedstawiające mękę Chrystusa. Jak przypomina The Guardian, każda z procesji może trwać nawet 12 godzin.

ZOBACZ: Kalifornia: Potężne fale i ulewne deszcze. Część mieszkańców ewakuowana



Turyści zapłacili tysiące euro, by zarezerwować pobyt i transport do miasta w tych dniach. Najpewniej będą to zmarnowane pieniądze, ponieważ ulewy zapowiadane są aż do Niedzieli Wielkanocnej.

Tragedia w Hiszpanii

Niestety dramatyczna pogoda doprowadziła do tragedii. W Wielki Czwartek podczas burzy u wybrzeży południowej Hiszpanii zginęły cztery osoby. Jak podają zagraniczne media, osoby utonęły. Wśród ofiar był kilkunastoletni chłopiec i mężczyzna, który próbował go uratować.



Drastyczne zwiększenie stanu wód doprowadziło do zniszczenia części z plaż na południowym wybrzeżu.

Ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi i chaosu w wielu regionach mają mieć jednak pewne pozytywne skutki. Jeżeli deszcze się utrzymają i przejdą w teren wschodniej Hiszpanii istnieje możliwość, że zakończą długotrwałą suszę w rejonie Katalonii.

ZOBACZ: Pogoda na Wielkanoc. Idzie uderzenie ciepła. Temperatury nie do uwierzenia



Po trzech latach skąpych opadów pojemność zbiorników sięgnęła punktu granicznego dla stanu nadzwyczajnego. Początkowe rokowania mówiły o pogarszającej się sytuacji, bo prognozowano suche lato. Władze Katalonii wprowadziły konieczne ograniczenia w zużyciu wody.