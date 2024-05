Niedziela, choć ciepła, przyniosła zmianę pogody. Rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla części regionów Polski.

"Burz nad Polską przybywa. Niektóre z nich dają opady nawet 5-10/10 minut i grad. Szczególnie silna burza rozwinęła się w rejonie Legnicy. Możliwe są tam nawalne opady deszczu, grad i porywy wiatru do około 90 km/h" - informowali po południu synoptycy z IMGW.

Według danych Centrum Modelowania Meteorologicznego "najwięcej wyładowań zanotowano między 15:30 a 15:40 - 5869".

Gwałtowna zmiana pogody. Opady gradu

Opady gradu odnotowano m.in. na Dolnym Śląsku, Pomorzu oraz Warmii. Sieć Obserwatorów Burz w mediach społecznościowych informowała, że w okolicach Wrocławia widoczny był lej kondensacyjny.

"Niepokojąco wygląda sytuacja szczególnie w rejonie Kotliny Kłodzkiej, gdzie od strony czeskiej nasuwają się wydajne opadowo burze, a na tym obszarze intensywne opady już dziś wystąpiły. Nie można więc wykluczyć podtopień" - czytamy na profilu Polscy Łowcy Burz na Facebooku.

Łukasz Kuliński na profilu Wielkopolski Łowca Burz opublikował nagrania z miejscowości Słupca w Wielkopolsce, gdzie doszło do licznych podtopień. Ulice miasta zamieniły się w jeziora.

Gwałtowna zmiana pogody. Burze również w nocy

"W nocy przelotne opady deszczu, a w centralnej i wschodniej Polsce burze. Możliwy grad, opady do 20 mm i porywy wiatru do 80-100 km/h. Na północy i w rejonach górskich mgły. Temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza na zachodzie do 14 stopni Celsjusza na południowym wschodzie" - podaje IMGW w mediach społecznościowych.