Liderzy Trzeciej Drogi ogłosili wspólne listy PSL i Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego. - Wybory do PE to najważniejsze takie wybory, od kiedy jesteśmy w UE - mówił Szymon Hołownia. W "okręgu warszawskim" "jedynkę" został Michał Kobosko. Listy otwierają również Krzysztof Hetman, Paweł Zalewski, Róża Thun oraz Michał Kamiński.

Podczas konferencji prasowej liderów Trzeciej Drogi Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, zaprezentowano wspólne listy wyborcze przed batalią o miejsca w Parlamencie Europejskim.

Hołownia podkreślił, że nachodzące wybory nie są "kolejnym plebiscytem popularności partii politycznych w Polsce". - To są wybory, które zdecydują o przyszłości Europy a w niej Polski. My idziemy do tej Europy trzecią drogą, tą drogą, która jest szeroka, bo wielu z nas na niej się odnajduje. To droga pomiędzy bezkrytycznymi eurofanami i eurohejterami, którzy w popłochu chcą z tej Unii uciekać - mówił Hołownia.

Podkreślił, że celem Trzeciej Drogi jest rozwój silnej Polski w Europie. - To obecność asertywna, ale bez agresywnej brawury - powiedział.

Wybory europejskie 2024. Trzecia Droga ogłasza kandydatów

Jednym z postulatów jest uznanie atomu za czyste źródło energii, szczególnie w sytuacji, kiedy alternatywą są gaz i ropa od przywódców niedemokratycznych. Hołownia chce też przesunąć dyrektywę budynkową.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że UE musi współpracować z NATO. - Nie ma sprawy ważniejszej niż dobro, bezpieczeństwo, pokój, dla nas, dla następnych pokoleń w Polsce i Europie - powiedział.

Wicepremier przyznał, że UE nie jest idealna i musi się zmieniać, żeby była lepsza. - Musi być elementem bezpieczeństwa dla Europy, szczególnie wschodnie flanki. I to bezpieczeństwo to jest rozwój przemysłu zbrojeniowego w całej Europie, przestawienie trybu na tryb bezpośredniego zagrożenia - powiedział i podkreślił, że to jest "wyzwanie na najbliższą kadencję".

Kolejnym postulatem, który padł z ust szefa ludowców jest stworzenie systemu głosowania w UE przez internet. Wymieniał też potrzebę rozwoju opieki zdrowotnej i obronę interesów rolników.

Listy Trzeciej Drogi do PE

Szymon Hołownia rozpoczął od ogłoszenia listy warszawskiej, gdzie "jedynką" został Michał Kobosko.

W okręgu obejmującej resztę Mazowsza liderką została Bożenia Żelazowska. Na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach z pierwszego miejsca wystartuje wicepremier kultury Paweł Zalewski, w Małopolsce i Świętokrzyskiem - Adam Jarubas, a na Dolny Śląsk i Opolszczyźnie - Róża Thun.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman został "jedynką" TD w Wielkopolsce, Michał Gramatyka - na Śląsku. Numerem jeden w okręgu zachodniopomorskim i lubuskim jest Michał Kamiński, a w łódzkim - Jolanta Zięba-Gzik.

Listę na Podkarpaciu otwiera Elżbieta Burkiewicz, a na Lubelszczyźnie - Sławomir Ćwik. Jedynką" w okręgu kujawsko-pomorskim został Ryszard Bober, a w okręgu pomorskim - Wioleta Tomczak.

Artykuł jest aktualizowany.