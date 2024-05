Koty to zwierzęta, które mogą żyć naprawdę długo. Rekordzistka, Creme Puff z Teksasu, żyła aż 38 lat. Są to też zwierzęta bardzo wytrzymałe. Mogą bardzo dobrze maskować ból, więc ich opiekunowie powinni uważnie śledzić ich zachowanie. Każda zmiana może świadczyć o odczuwanym dyskomforcie, ale najczęściej jest to efekt starzenia się kota. Oto 5 oznak, że twój kot jest już seniorem.