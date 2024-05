Ogłoszenie na portalu Airbnb oferujące możliwość noclegu w namiocie wewnątrz londyńskiego mieszkania w dzielnicy Chinatown znów jest dostępne - ale cena wzrosła do 80 funtów (ponad 400 zł) za noc - przekazał portal Independent.

Goście będą musieli również przygotować 14 funtów (70 zł) na opłatę serwisową. Oznacza to, że miesięczny pobyt w jednym namiocie wyniesie aż 2 240 funtów - a wraz z opłatą serwisową 2 632 funtów (około 13 000 zł).

Jak zaznaczano, pierwotna oferta została usunięta po publicznym oburzeniu, które wywołała. Wówczas koszt wynajęcia jednego namiotu wynosił 68 funtów (350 zł) za jednodniowy pobyt.

W pierwszej wersji oferty w mieszkaniu znajdowały się trzy namioty. Obecnie w salonie znajdują się dwa namioty.

Londyn. Powróciła oferta wynajęcia namiotu w mieszkaniu

Portal przekazał, że w nowej ofercie gospodarz przedstawił, czego mogą spodziewać się odwiedzający. Zalecono, aby zabrać ze sobą zatyczki do uszu, bo - jak zaznaczono - okolica jest dość głośna nocą. "Ponieważ miejsce znajduje się w pobliżu ruchliwej ulicy biznesowej, w namiocie nie jest cicho" - napisano w ogłoszeniu.

Zaznaczono, że w obiekcie znajduje się kamera. Dodano jednak, że w samych namiotach takich urządzeń nie ma. "Jeśli chodzi o urządzenia zabezpieczające, istnieją dwa systemy, które pomagają chronić gości" - dodano.

Wspomniano, że w cenę wliczony jest materac, pościel i ręczniki. W obiekcie znajduje się także biurko dla każdego, kto chce popracować.

Oferta wynajęcia namiotu w mieszkaniu w Londynie. Opinie są podzielone

Opinie o ogłoszeniu są podzielone. Niektórzy chwalą położenie i kontakt z gospodarzem. Nie brakuje też wyrazów oburzenia.

"Mieszkanie jest bardzo dobrze zlokalizowane, a właściciel bardzo szybko odpowiada" - czytamy w jednej z recenzji.

"Z drugiej strony toaleta w części wspólnej nie jest zbyt czysta" - dodano. "Na jedną lub dwie noce jest całkiem przyzwoicie, ale nie więcej" - podsumowano ocenę.

"Nie wiem, czy to genialny pomysł, czy horror. Albo jedno i drugie" - napisano w kolejnym z komentarzu.

"Fakt, że jeden namiot w pokoju z innym namiotem jest do wynajęcia za 80 funtów za noc w Londynie jest... Nie mam nawet słów, by to opisać" - dodał inny internauta.