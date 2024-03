Policja odzyskała rzadkie Ferrari skradzione 29 lat temu byłemu kierowcy Formuły 1 w Londynie. Po długim śledztwie w końcu doszło do przełomu.

Metropolitan Police podała, że ​​czerwone Ferrari F512M - po tym, jak w 1995 roku skradziono go Gerhardowi Bergerowi, kierowcy Formuły 1 - trafiło do Japonii.



Samochód wart 350 tysięcy funtów był jednym z dwóch skradzionych ferrari. Drugiego nadal brakuje.

Funkcjonariusze powiedzieli, że współpracowali z marką Ferrari i międzynarodowymi dealerami samochodowymi w ramach żmudnego śledztwa.



Na chwilę obecną nie dokonano żadnych aresztowań.

Skradzione ferrari. Auto zniknęło niemal 29 lat temu

Model skradziono w kwietniu 1995 roku, kiedy Berger brał udział w Grand Prix San Marino Formuły 1. Zorganizowana jednostka ds. przestępczości samochodowej i Narodowa Agencja ds. Przestępczości odkryły, że ferrari znajdowało się w Japonii do czasu sprowadzenia go z powrotem do Wielkiej Brytanii pod koniec ubiegłego roku.

Marka Ferrari powiadomiło policję w styczniu, po przeprowadzeniu kontroli modelu zakupionego przez nabywcę z USA.

