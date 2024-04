Maciej Lasek, odpierając zarzuty, tych którzy nazywają go "pełnomocnikiem ds. likwidacji CPK", zapewnił, że lotnisko w Baranowie między Warszawą a Łodzią powstanie. Będzie jednak wyglądać inaczej, niż pierwotnie zakładano.

"Oczywiście, że będziemy budowali CPK, bo będziemy tworzyć nowe rozwiązania komunikacyjne dla Polski. Jednak nie w taki sposób, jak planował PiS, który chciał wydawać miliardy bez odpowiedniego przygotowania i planowania, przywołując zamiast konkretnych wyliczeń jakieś populistyczne argumenty godnościowe" - stwierdził.

Budowa CPK. Co z Lotniskiem Chopina w Warszawie?

Podczas rozmowy padło pytanie o losy stołecznego portu. "Jeżeli zostanie wybudowane lotnisko w Baranowie, to dalsza eksploatacja Lotniska Chopina nie ma sensu" - zaznaczył Lasek.

Lasek wytłumaczył, że wielu operatorów wolałoby korzystać z warszawskiego lotniska, zamiast z tego w Baranowie, nawet jeśli mieliby za to więcej płacić. To z kolei utrudniłoby "spięcie tego pasażerskiego modelu".

Maciej Lasek o CPK. Audyty i unieważnione przetargi

Do odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji tak dużego projektu rząd postanowił wykorzystać audyty w ośmiu obszarach. Analizy miały powstać w dwóch wersjach - wewnętrznej i zewnętrznej. Do tej pory udało się zrealizować ten pierwszy, drugi nie został jeszcze rozpoczęty.

W wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego unieważnione zostały cztery przetargi.

Lasek zaznaczył, że analizy są już prowadzone, a ich wyniki będą rekomendacją dla rządu premiera Donalda Tuska. - Chcemy zrobić przegląd inwestycji, żeby w przyszłym roku zaproponować plan rozwoju sieci kolejowych w Polsce - zaznaczył.

Zmiana założeń CPK

Zdaniem pełnomocnika rządu weryfikacja planu realizacji projektu jest koniecznością. "Jeśli chcemy budować koleje dużych prędkości, to nie po to, by wozić powietrze, tylko by dać Polakom realną możliwość przemieszczania się pomiędzy dużymi miastami" - tłumaczył.

W związku z tym trwają prace nad zmianą założeń CPK. "W tej chwili trwają prace nad urealnieniem skali tego lotniska do 34 mln pasażerów. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, możliwy termin rozpoczęcia prac budowlanych to połowa przyszłego roku - zapowiadał.