- Może zabrzmi to przewrotnie, ale widzę plusy startu Daniela Objatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego - stwierdził w "Graffiti" minister ds. unii europejskiej Adam Szłapka. Polityk skomentował również korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz orędzie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 20-lecia Polski w UE.

Adam Szłapka skomentował wczorajsze orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, w którym mówił o "niepokojących tendencji w UE do federalizacji" - Nam nikt nie odbiera tego, że naszą ojczyzną jest Polska, a naszymi małymi ojczyznami są Wielkopolska, Warszawa, Gdańsk. To jest wszystko siła naszego poczucia wspólnoty - stwierdził minister.

- To, o czym mówił pan prezydent Duda, to jest propaganda, bo pamiętam jak też mówił o wyimaginowanej wspólnocie. To jest też dezinformacja, bo mówienie o federalizacji czy o zmianach traktatowych dzisiaj, to w ogóle nie ma takiego tematu. Po trzecie, to jest w niezwykle ważnym dla Polaków świecie. Rzucanie takiej fałszywej nuty tylko dlatego, żeby zyskać w kampanii wyborczje - stwierdził.

Jak wyjaśnił, potencjalna zmiana traktatu może odbyć się tylko metodą międzyrządową. - To znaczy, że każde z 27 państw musi się na to zgodzić, a w niektórych państwach musi się odbyć referendum. Ten temat nie jest jednak dzisiaj na agendzie. Na agendzie są potencjalne zmiany w UE i temat jej rozszerzenia - podkreślił.

Szpaka odniósł się również do słów szefa MSZ, który stwierdził w kontekście Unii, że "nie da się sprawnie zarządzać tak wielkim organizmem". - To, o czym mówi pan minister Sikorski dotyczy tylko niektórych ewentualności, o których już teraz jest mowa w traktach np. sankcji. (...) Dlatego w sprawie importu produktów rolnych z Rosji zastosowano cła, bo Węgrzy się nie chcieli na nie zgodzić - wyjaśnił.

Według ministra największą zaletą naszego członkostwa w UE jest to, że "jesteśmy bezpieczniejsi". - Jako cała Unia jesteśmy silniejsi. Mając wpływ na politykę unijną wpływamy na politykę na świecie. Po drugie otwarcie granic, jednolity rynek europejski. Najłatwiej pokazać fundusze europejskie, rzeczywiście ogromne środki wpłynęły, bo aż 170 miliardów złotych - powiedział.

- Trzeba powiedzieć te dane: Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej nasz eksport do UE wzrósł sześciokrotnie, PKB wzrosło 2,5-krotnie - wyliczał minister.

Szłapka skomentował również fakt, że na "jedynce" na listach PiS w województwie podkarpackim znalazł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. - Nie jestem tym zaskoczony, może zabrzmi to przewrotnie, ale widzę plusy startu Daniela Objatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ogólnie rozmawiałem na temat fuzji Lotos-Orlen i wielokrotnie próbowałem się dowiedzieć, dlaczego prezes, który podejmuje decyzje w strategicznych dla Polski sprawach, nie poddał się weryfikacji przez ABW. To jest bardzo rzetelne sprawdzenie, on się tego bał i wiemy teraz, dlaczego się tego bał - stwierdził nawiązując do toczącego się obecnie postępowania prokuratury.

- Gdzie jest teraz Daniel Obajtek? Wie pan, czy nie wie pan? Nikt tego nie wie - powiedział do prowadzącego Marcina Kępki. - Najprawdopodobniej nie w Polsce. Najprawdopodobniej boi się, ukrywa. A jak startuje do Parlamentu Europejskiego będzie się musiał ujawnić. Prędzej czy później na pewno się ujawni i będzie mógł zeznawać w charakterze, o którym mówił pan prokurator krajowy - zauważył polityk.

- To, co zrobił Daniel Obajtek w Polsce wymaga zasadniczego rozliczenia. I to, że on się nie pojawił w żadnym miejscu publicznym od kilku miesięcy pokazuje, że ma głębokie przekonanie, że wiele z tych rzeczy było dalekie od legalności - dodał.

