W środę rozpocznie się majówka, która według prognoz zapowiada się naprawdę słonecznie. Lekka zmiana aury nastąpi w sobotę, a w niedzielę prognozowane są opady deszczu we wschodniej części Polski.

Prognoza pogody. Słoneczna majówka

Według prognoz IMGW w środę, pierwszego dnia maja, a więc na początek długiego weekendu będzie pogodnie, a słupki rtęci poszybują nawet do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem od 14 do 17 st. C.

W czwartek chmury pojawić się okresowo na południu kraju. Najcieplej będzie na zachodzie do 25 st. C., w centrum do 23 st. C., w kierunku południowo-wschdonim termometry będą wskazywać od 18 do 20 st. C.

ZOBACZ: Majówka 2024. Ile wydamy na długi weekend? Jest drożej niż przed rokiem

"Chłodniej tylko nad morzem oraz w kotlinach karpackich, od 13°C do 17°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni i południowo-wschodni" - czytamy.

W piątek większe zachmurzenie i miejscami opady deszczu mogą pojawić się na południu Polski. Nad morzem i na Podhalu będzie od 12 do 14 st. C. Na pozostałej części kraju nawet do 24 st. C.

W sobotę i niedzielę możliwy deszcz i burze

Aura zmieni się w sobotę. Miejscami pojawiać się będą opady deszczu, a na we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce możliwe będą też burze.

Cały czas będzie ciepło. Temperatura maksymalna 23-24 st. C. w centrum i na wschodzie. Nad Bałtykiem będzie do 14, a na północnym zachodzie i Podhalu do 17 st. C.

Niedzielna aura podzieli Polskę na dwie części. W tej wschodniej miejscami mogą pojawić się intensywne opady deszczu, w zachodniej przewidywane są przelotne opady. Temperatura nad morzem do 14, a w pozostałem części kraju od 20 do 24 st. C.