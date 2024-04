Australijczycy utknęli na lotniskach, gdy tania linia lotnicza Bonza niespodziewanie ogłosiła, że "zawiesza swoje usługi". Jak donosi CNN, niedawno otwarta firma już ma kłopoty finansowe. W oświadczeniu złożonym 30 kwietnia dyrektor generalny Bonza Tim Jordan przekazał, że "obecnie toczą się dyskusje na temat rentowności przedsiębiorstwa".



"Przepraszamy naszych klientów, których ta sytuacja dotyka" - podano.

Australia. Tani przewoźnik zawiesił działalność. Apel minister transportu

Australijska minister infrastruktury i transportu przekazała, że porozmawia z przedstawicielami firmy. Stwierdziła, że zrobi wszystko, aby pasażerowie byli informowani o sytuacji na bieżąco.

ZOBACZ: Londyn-Heathrow. Strajk na lotnisku. Szykują się spore utrudnienia



- Dajemy do zrozumienia firmie Bonza, że oczekujemy, że poinformuje pasażerów o dostępnych im możliwościach, o tym jakie zmiany zostaną wprowadzone oraz, że będą szanować ich prawa konsumenckie - przekazała minister w oświadczeniu dla mediów.



- W tej chwili skupami się na pomocy australijskim pasażerom, którzy utknęli na lotniskach - przekazała Catherine King.

Problem firmy Bonza. Pasażerowie utknęli na lotniskach

Firma Bonza rozpoczęła działalność na początku 2023 roku. Szczyciła się tym, że oferuje tanie loty do mniejszych miejscowości na terenie Australii. Dodatkowe połączenia były "błogosławieństwem" dla pasażerów aż do wtorku, gdy okazało się, że inne linie lotnicze nie oferują takich połączeń, a pasażerowie nie mają czym wrócić do domów.



Narodowe linie lotnicze Australii Qantas przekazały, że każdy, kogo dotknęła ta sytuacja, może otrzymać darmowy bilet na lot Qantas lub Jetstar. Takie samo rozwiązanie zaoferowała Virgin Australia, oferując loty do miejsc "położonych najbliżej pierwotnego miejsca docelowego".

ZOBACZ: Piloci pilnie wrócili na lotnisko. Od samolotu odpadła zjeżdżalnia



Jednak nawet połączenie sił trzech przewoźników może nie rozwiązać problemów każdego pasażera. Przykładowo linie Qantas obsługują raptem sześć z 36 tras obsługiwanych wcześniej przez Bonza.



Obecnie strona internetowa firmy Bonza wciąż jest dostępna, ale nie ma na niej możliwości rezerwacji lotów.