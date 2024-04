Król Karol III otrzymał pierwsze banknoty ze swoim wizerunkiem. Nowa szata graficzna brytyjskich funtów została najpierw zaprezentowana monarszy, a już wkrótce trafią one do obiegu publicznego. Wcześniej na banknotach i bilonie znajdowała się podobizna królowej Elżbiety II.

Od 1960 roku na banknotach w Wielkiej Brytanii znajdowała się podobizna królowej Elżbiety II. Kiedy w 2022 roku władzę objął jej syn Karol, ogłoszono, że szata graficzna pieniędzy zostanie zmieniona na jego wizerunek.

Wielka Brytania zmienia banknoty. Będzie na nich wizerunek króla

Jednak wiele osób podchodziło dość sceptycznie do tego pomysły, ponieważ dla wielu Brytyjczyków podobizna królowej "od zawsze" była na ich finansach. Wątpliwości pojawiły się także na początku lutego 2024 roku, kiedy Pałac Buckingham ogłosił, że nowy monarcha ma nowotwór.

Teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości, bowiem Bank Anglii przedstawił królowi nowe banknoty. "Dziś rano król otrzymał pierwsze banknoty z jego wizerunkiem" - przekazała we wtorek rodzina królewska.

Nowe funty brytyjskie zostały zaprezentowane Karolowi III podczas audiencji przez Andrewa Baileya gubernatora Banku Anglii oraz Sarah John, która jest głównym kasjerem i dyrektorką wykonawczą w banku. Warto wspomnieć, że poza wizerunkiem monarchy na banknocie, reszta została bez zmian.

Funty brytyjskie już bez królowej. Podano termin

Wiadomo też kiedy nowe banknoty zostaną trafią do obiegu. W komunikacie przekazano, że stanie się to 5 czerwca. Jak podkreślono, "to pierwszy raz, kiedy Bank Anglii zmienił wizerunek monarchy na banknocie".

Królowa Elżbieta II została pierwszym monarchą, który pojawił się na banknocie Banku Anglii w 1960 roku, teraz - po 64 latach - nadszedł czas na zmiany.