Miejscowości na południu Polski przygotowują się do rozpoczynającego się weekendu majowego. W związku z większą liczbą turystów w górach służby ostrzegają o możliwych spotkaniach z niedźwiedziami. Zwierzę to może być bardzo niebezpieczne - przypomina Tatrzański Park Narodowy. W ostatnich dniach do sieci trafiły nagrania z spacerującymi wśród zabudowań niedźwiedziami.