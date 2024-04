Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w poniedziałek raport na temat stanu oraz struktury ludności w Polsce. Z publikacji wynika, że populacja nad Wisłą systematycznie zmniejsza się od 12 lat, z jednym małym wyjątkiem, kiedy w 2017 r. odnotowano wzrost liczby mieszkańców o tysiąc.

Demografia Polski. Dane GUS: Spadek liczby ludności

"Liczba ludności Polski na koniec 2023 roku spadła o 130 tys. rok do roku" - czytamy. Zgodnie z danymi na ostatni dzień zeszłego roku, populacja Polski wynosiła 37 mln 637 tys. ludzi. Z wyliczeń wynika, że stopa ubytku rzeczywistego w minionym roku wyniosła - 0,34 proc.

Oznacza to, że w 2023 r. było o 34 na 10 tys. osób mniej niż rok wcześniej.

"Na sytuację w 2023 r. największy wpływ miała bardzo niska liczba urodzeń i jednocześnie duże natężenie zgonów. Ich liczba przekroczyła o blisko 35 tys. średnioroczną wartość od 1970 r. z ostatnich 50 lat (409 tys. do 374 tys.). Wysoka umieralność ludności Polski w 2023 r. dotknęła w podobnym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn" - napisano.

Autorzy raportu wskazują, że występowanie obu tych czynników przyczyniło się do niskiego przyrostu naturalnego. "Jego ujemna wartość była prawie czterokrotnie wyższa niż w 2019 r., kiedy to odnotowywano ubytek na poziomie 9 osób na 10 tys. ludności. Dla porównania w okresie wyżu demograficznego lat 50 na każde 10 tys. osób przybywało ok. 200 osób, natomiast w latach 80 – ok. 100" - napisano.

Liczba osób starszych wzrasta, młodych kurczy się

Dane GUS wskazują, że wzrasta liczba osób, który ukończyły 65 lat. Na przestrzeni roku zwiększyła się o 197 tys. i wyniosła ponad 7,5 mln.

Spadła za to liczba osób do 15 roku życia. W ciągu zaledwie 12 miesięcy, ta grupa wiekowa skurczyła się o 149 tys. i stanowiła 5,6 mln.

"Obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że od kilkunastu lat sytuacja ludnościowa Polski jest nadal trudna. W najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny" - napisali urzędnicy.

Ze wspomnianych ponad 37,6 mln ludności w Polsce, kobiety stanowią 52 proc. Na 100 mężczyzn przypada o siedem przedstawicielek płci przeciwnej więcej.

W ubiegłym roku statystyczny mieszkaniec Polski miał prawie 43 lata. Średnia wieku mężczyzn była jednak niższa i wyniosła ponad 41 lat, a średnia wieku kobiet ponad 44 lata.