W poniedziałek Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poinformował o rozporządzeniu wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. W związku z wykryciem wirusa afrykańskiego pomoru świń obowiązuje zakaz wstępu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz lasów miejskich.

Zakaz wstępu do lasów przez afrykański pomór świń

"W związku z wystąpieniem ASF u dzików na terenie miasta Gdynia, obowiązuje zakaz wstępu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasów miejskich na okres jednego miesiąca od dzisiaj" – przekazał urząd w mediach społecznościowych.

W komunikacie przekazano, że zakaz wstępu od zachodu obowiązuje od Obwodnicy Trójmiasta – drogi S6. Od północy granicę stanowi linia ulic: Chwarznieńska od pętli z drogą S6, w kierunku wschodnim ul. Małokacką, ul. Stryjską do ul. Lotników; od wschodu granicę wyznacza linia kolejowa od stacji SKM Gdynia Redłowo do granicy administracyjnej Miasta Gdynia i Miasta Sopot; od południa granicę stanowi granica administracyjna Miasta Gdyni i Miasta Sopot w kierunku zachodnim, do ulicy będącej przedłużeniem ul. Mikołaja Reja dalej do Gołębiewa i drogi S6.



Zakaz nie obowiązuje w miejscach użytku publicznego, gdzie teren jest zorganizowany, a zarządcy gwarantują, że użytkownicy nie wyjdą poza wyznaczone granice.

Na terenie objętym zakazem prowadzone będą opryski odorowe oraz odłów sanitarny dzików.



Afrykański pomór świń (ASF) to groźna, zakaźna choroba wirusowa świń domowych i dzików. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i atakuje całe stada. Śmiertelność sięga nawet 100 proc.



Wirus nie atakuje ludzi oraz innych gatunków zwierząt. Jedyną skuteczną metodą zwalczania choroby jest zabicie i zutylizowanie zakażonych osobników.