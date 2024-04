Władze Łotwy wystosowały apel do swoich obywateli przy okazji corocznego "Dnia Wielkiego Sprzątania". Zachęcają mieszkańców, by uporządkowali swoje piwnice, aby te w razie zagrożenia mogły posłużyć jako schrony przeciwlotnicze.

W sobotę władze Łotwy zachęciły mieszkańców do spędzenia soboty na aktywnych porządkach. W komunikacie lokalnych władz możemy przeczytać, że "Rada miasta Rygi uprzątnie piwnice kilku budynków miejskich i zaprosi mieszkańców do pracy w swoich piwnicach w celu dostosowania ich do wymogów obrony cywilnej".

Łotwa zachęca do sprzątania piwnic. Mają służyć jako schrony

Uporządkowanie piwnic w budynkach umożliwi przekształcenie ich w schrony lotnicze na wypadek ataku. Z uwagi na położenie Łotwy, która ma 214-kilometrową granicę z Rosją i jest jednym z największych sojuszników Ukrainy, wielu mieszkańców obawia się, że ich kraj może być kolejnym celem ataku Putina.

ZOBACZ: Łotwa chce zaminować granicę z Rosją. Ma jednak spory problem

- Wzywamy wszystkich aby podczas wielkiego sprzątania, ale także potem, o podjęcie starań aby wasze piwnice i inne pomieszczenia podziemne mogły służyć, w nagłych przypadkach, jako schrony - powiedział Vilnis Kirsis, burmistrz Rygi, cytowany przez AFP.

Chcą przygotowywać 100 schronów miesięcznie

Piwnice i inne pomieszczenia podziemne znajdujące się w budynkach należących do miasta również zostaną uprzątnięte. Ratusz podzielił się zdjęciami z akcji sprzątania szkoły nr 49 oraz domu pomocy społecznej.

Gints Reinsons szef komisji obrony cywilnej w Rydze zadeklarował, że później władze przygotują uprzątnięte pomieszczenia je do pełnienia funkcji kryjówek. Reinsons dodał, że władze chcą, aby do końca roku co miesiąc powstawało ok. 100 schronów.

W marcu łotewska premier Evika Silina porównała Rosję do nieprzewidywalnej osoby z uzależnieniem. - Żyjemy obok sąsiada, który, powiedzmy, jest jak alkoholik lub narkoman, którego działań nie możemy przewidzieć - powiedziała w publicznym radiu.

Wielkie Sprzątanie jest łotewską tradycją zapoczątkowaną w 2008 roku. Co roku w okresie wiosennym mieszkańcy porządkują domy lub okolicę.