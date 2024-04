Sprzedano zegarek, który należał do najbogatszego pasażera Titanica. Przedmiot zlicytowano za sześciokrotność jego ceny wywoławczej. To co najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za pojedynczą rzecz z zatopionego statku. Zegarek był własnością biznesmena Johna Jacoba Astora, który podróżował statkiem wraz z ciężarną żoną.