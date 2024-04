Podczas ćwiczeń strażackich w Wielkopolsce doszło do wypadku. W trakcie zajęć w komorze dymowej jeden z druhów zasłabł. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia Marcina Raczyka. W sobotę na terenie całej Polski zawyją syreny, które upamiętnią 39-latka.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Ostrowie Wielkopolskim. Na terenie tamtejszej jednostki Państwowej Straży Pożarnej odbywał się kurs podstawowy oraz ćwiczenia w komorze dymowej strażaków ochotników z terenu powiatu kaliskiego. Jednym z druhów, którzy uczestniczyli w zajęciach był Marcin Raczyk.

Straż pożarna żegna druha. Miał 39-lat

Podczas ćwiczeń w komorze dymowej 39-latek zasłabł. Mimo przewiezienia go do szpitala i podjętej tam reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Ochotnik z OSP w Żernikach pod Kaliszem zmarł. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że do rodziny skierowano pomoc psychologa.

"Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski w imieniu własnym oraz całej braci strażackiej składa kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego" - czytamy w komunikacie.

Straż pożarna żegna druha. Syreny zawyją w całej Polsce

Podjęto decyzję o upamiętnieniu kolegi. W sobotę 27 kwietnia o godz. 18 na terenie całej Polski - zarówno w jednostkach OSP jak i PSP - zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe.

"Oddajmy hołd dla śp. druha Marcina Raczyka z OSP Żerniki (powiat kaliski, woj. wielkopolskie), który odszedł dziś na wieczną służbę" - napisała PSP w mediach społecznościowych.