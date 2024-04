Długi majowy weekend - o ile tylko pogoda dopisze - to świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To również pretekst do zorganizowania grillowania z przyjaciółmi. Numerem jeden na plenerowym stole oczywiście jest kiełbasa, ale warto poszerzyć kulinarne horyzonty. Oto pomysły na nietypowe dania z grilla.

Jak przygotować oryginalne dania na grillu?

Wiesz, że na grillu możesz przyrządzić niemal wszystko? Oprócz mięsa, warzyw czy pieczywa po podpieczeniu znakomicie smakują też sery, tofu i… owoce. Bardzo ważne są jednak:

sposób przygotowania,

temperatura,

dodatki i przyprawy,

czas grillowania.

Jeżeli z dystansem podchodzisz do kulinarnych eksperymentów, nie musisz od razu testować awangardowych połączeń - wypróbuj nową marynatę do mięsa albo pokuś się o wrzucenie na ruszt ulubionych warzyw.

Pamiętaj też o kilku podstawowych zasadach:

krój produkty na w miarę równe, niezbyt małe kawałki, aby każdy równomiernie się przypiekał,

delikatne produkty, które łatwo się rozpadają, np. kawałki ryby, grilluj w specjalnym koszu,

zawsze kładź składniki na rozgrzanym grillu,

nie używaj do grillowania aluminiowej tacki – aluminium pod wpływem wysokiej temperatury może przenikać do żywności.

Nietypowy grill w majówkę – te przysmaki zachwycają

Grillowane owoce – brzoskwinie, ananasy, gruszki czy banany znakomicie nadają się do podpiekania na grillu. Wystarczy chwila, by wydobyć ich wyjątkowy smak. Grillowane sery , np. halloumi, oscypek, camembert – po podpieczeniu zyskują wyjątkowe walory, jednak musisz pamiętać, by miękkich gatunków nie kłaść bezpośrednio na ruszcie, ponieważ łatwo się topią. Grillowana cukinia z mozzarellą – to duet, który znakomicie smakuje po podpieczeniu. Wystarczy pokroić warzywo w ok. 1-centymetrowe talarki i na każdym ułożyć plaster mozzarelli. Opcjonalnie można doprawić przystawkę solą, pieprzem i słodką mieloną papryką. Boczniaki z grilla – ta przekąska robi się sama – po prostu połóż grzyby na grillu, dopraw solą i poczekaj, aż się zarumienią – gotowe! Ziemniaki Hasselback – nazwa brzmi nieco egzotycznie, ale danie to po prostu gęsto ponacinane, podpieczone ziemniaki, polane masłem, posypane solą i tymiankiem. Opcjonalnie możesz dodatkowo doprawić je czosnkiem, pieprzem i pikantną papryką. Krewetki z grilla – owoce morza nie goszczą często na polskich piknikach, a oferują wyjątkowe doznania smakowe. Najprostszym sposobem, by się o tym przekonać, jest zgrillowanie na maśle z czosnkiem krewetek. Przygotowanie dania jest banalnie proste – wystarczy podpiec krewetki ok. 1,5 minuty z każdej strony. Polecamy podawać je z orzeźwiającą sałatką. Grillowane, marynowane tofu – to propozycja dla miłośników kuchni roślinnej. Wariantów tego dania jest mnóstwo, ponieważ w zależności od marynaty można uzyskać zupełnie inny, zaskakujący smak. Na początek polecamy pokroić tofu w plastry o grubości ok. 2 cm i zamarynować w mieszaninie: sosu sojowego, miodu, musztardy i oliwy z oliwek.

red/ / polsatnews.pl