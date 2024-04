Chyba każdy z nas już od dawna wypatruje wiosny. I oto ona – rozkwitła w pełnej krasie. Długi weekend majowy to doskonały sposób na to, aby poczuć ją wszystkimi zmysłami. A przy okazji aktywnie odpocząć i pobyć w doborowym towarzystwie. Jeśli zastanawiasz się, gdzie na majówkę, poznaj naszych pięć sprawdzonych kierunków.

Zanim jednak przejdziemy do konkretnych propozycji, oddajmy głos liczbom. Dlaczego? Ponieważ w tym roku układają się wyjątkowo korzystnie. Długi weekend majowy rozpocznie się w środę, 1 maja i potrwa do niedzieli, 5 maja włącznie. W praktyce oznacza to, że biorąc dwa dni urlopu, możesz liczyć na aż pięć dni wolnych, które spędzisz tak, jak lubisz najbardziej, czyli… aktywnie. Przekonaj się, że majówka w Polsce może nieść moc podróżniczych inspiracji.

Gdzie na majówkę 2024? Kierunek Góry Stołowe

Zacznijmy od miejsca, które szlifuje kondycję, jak żadne inne, czyli gór. Kilkugodzinny trekking z pewnością dołoży cegiełkę do tego, aby majówka w Polsce poprawiła wydolność organizmu. Zamiast jednak w Tatry czy Beskidy, proponujemy tour w Góry Stołowe.

Wspaniałe formacje skalne, unikalna roślinność i bajeczne widoki z pewnością wynagrodzą trud pokonania szlaku.

Na majówkę obierz kurs nad morze

A jeśli nie góry, to? Morze. W maju Bałtyk prezentuje się wyjątkowo pięknie i obdarza spacerowiczów zwiększoną dawką jodu oraz innych cennych minerałów. I chociaż z pewnością nie zachęca do kąpieli, to długie piesze wycieczki pozwolą wzmocnić ciało i odprężyć umysł.

Gdzie pojechać na majówkę? My proponujemy wyspę Wolin i relaks w otulinie tamtejszego Parku Narodowego.

Majówka 2024 w Polsce? Tak i to w dodatku na Mazurach

Jesteś fanem sportów wodnych? Niech więc majówka w Polsce upłynie w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Czyste powietrze i spokojne wody jeziora wprost zapraszają do żeglowania i podziwiania uroków przyrody, której ręka człowieka dotknęła w niewielkim stopniu.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać ze sobą wędkę i udać się na łowisko. A później, wieczorem przyrządzić pyszną rybę na grillu.

Trochę trekkingu, trochę historii - Szlak Orlich Gniazd poleca się na majówkę

Na amatorów spacerów z historią w tle czeka Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i słynny Szlak Orlich Gniazd. Pagórkowaty teren, porośnięty w dużej mierze lasami, z pewnością stwarza świetne warunki do trekkingu.

Z kolei rozmieszczone na trasie liczne ruiny warowni pozwalają na chwilę cofnąć się w czasie i stanąć po prostu oko w oko z historią albo… legendami i opowieściami o istotach nie z tego świata.

Rowerem przez Dolny Śląsk

Jeśli wolisz pokonywać kolejne kilometry nie na własnych nogach, lecz na dwóch kółkach, na majówkę w Polsce polecamy raut Szlakiem doliny Baryczy na Dolnym Śląsku.

Cała trasa liczy około 140 km i prowadzi w większości mało uczęszczanymi drogami asfaltowymi oraz dobrej jakości ścieżkami polnymi i leśnymi. Dodajmy, że szlak zaczyna się w Odolanowie niedaleko Milicza i kończy w Wyszanowie koło Głogowa. Po drodze zaprasza do urokliwego Kompleksu Stawno i chwili odpoczynku nad wodą.

