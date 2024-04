Majówka to idealny czas na krótki wypad w nieznane. Jeśli szukasz niezwykłego miejsca na jednodniową wycieczkę, koniecznie odwiedź Park Gródek w Jaworznie, zwany polskimi Malediwami. To prawdziwy skarb województwa śląskiego, który zachwyci każdego miłośnika przyrody i pięknych krajobrazów. Turkusowa tafla wody i malownicze ścieżki spacerowe sprawią, że poczujesz się jak na egzotycznych wakacjach.

Park Gródek, zwany również Arboretum w Jaworznie lub jaworznicką Chorwacją, to miejsce o niezwykłej historii. Niegdyś był to kamieniołom, w którym wydobywano dolomit. Po zakończeniu eksploatacji w wyrobisku zaczęła gromadzić się woda, tworząc jezioro o niesamowitym odcieniu.

Woda w tym miejscu ma tak intensywnie turkusowy kolor dzięki specyficznemu składowi mineralnemu skał wapiennych.

Turkusowa laguna niczym z bajki. Polskie Malediwy

Dziś to jedno z najpiękniejszych i najbardziej fotogenicznych miejsc w województwie śląskim. Klify i strome zbocza dawnego kamieniołomu tworzą niepowtarzalny krajobraz, który zachwyca turystów z całej Polski.

Wzdłuż brzegów poprowadzono drewniane kładki, z których można podziwiać to niezwykłe miejsce z bliska. Całość dopełniają drewniane altanki i punkty widokowe, skąd rozciągają się malownicze panoramy na turkusową lagunę i otaczające ją skałki.

Park Gródek w Jaworznie. Atrakcje dla całej rodziny

Park Gródek to nie tylko piękne widoki, ale także multum atrakcji dla całej rodziny. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z licznych ścieżek rowerowych i biegowych biegnących wśród zieleni. Dla dzieci przygotowano plac zabaw, a także specjalną ścieżkę edukacyjną, gdzie można poznać tajniki przyrody i geologii tego miejsca.

Miłośnicy przyrody z pewnością docenią bogatą roślinność, w tym liczne gatunki drzew i krzewów. Warto także wypatrywać ptaków i innych zwierząt, które znalazły tu swoje schronienie. Również czworonożni przyjaciele są tutaj mile widziani.

Fani nurkowania z pewnością będą zachwyceni możliwością eksploracji podwodnego świata turkusowego zbiornika. Dzięki krystalicznie czystej wodzie i bogatej faunie, nurkowanie w Parku Gródek to niezapomniane przeżycie - tym bardziej że na dnie spoczywają dwie… koparki!

Jak dotrzeć do Parku Gródek i kiedy go najlepiej odwiedzić?

Park Gródek znajduje się w Jaworznie, w dzielnicy Pieczyska. Z Katowic można tu dojechać samochodem w niecałe pół godziny; na miejscu czeka bezpłatny parking. Warto zaplanować wycieczkę, gdy aura jest przyjemnie ciepła, a przyroda bujnie rozkwita. Najlepiej wybrać się tutaj w słoneczny dzień, aby w pełni docenić piękno turkusowej laguny i otaczającej ją zieleni.

Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą wygodne buty, nakrycie głowy, wodę oraz przekąski na piknik - na terenie parku nie ma możliwości zakupu jedzenia. Warto wziąć również aparat fotograficzny, aby uchwycić niepowtarzalne widoki, które mogą konkurować z egzotycznymi destynacjami.

Park Gródek jest dostępny dla zwiedzających bezpłatnie, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem na majówkowy wypad. Choć kąpiel w lazurowych wodach nie jest dozwolona, to sam widok błękitnej tafli wody jest wystarczającym powodem, by tutaj przybyć.

Atrakcje wokół polskich Malediwów. Tuż obok Pustynia Błędowska

Oprócz samego Parku Gródek województwo śląskie oferuje wiele innych atrakcji, które warto połączyć z wizytą nad polskimi Malediwami. W pobliżu (zaledwie 30 min jazdy samochodem) znajduje się Pustynia Błędowska - największy w Polsce obszar lotnych piasków, który zapewnia niezwykłe wrażenia wizualne. Dla miłośników historii i architektury rekomenduje się odwiedzenie Zamku Tenczyn w Rudnie, gdzie można podziwiać odrestaurowane ruiny i, przy odrobinie szczęścia, natknąć się na turniej rycerski.

Rodziny z dziećmi z pewnością docenią Park Śląski w Chorzowie, gdzie znajduje się zoo, wesołe miasteczko Legendia oraz odnowione planetarium. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a bogata oferta rozrywkowa sprawia, że jeden dzień to zdecydowanie za mało, by wszystko zobaczyć.

Majówka to doskonała okazja, by odkryć te wyjątkowe miejsca i pozwolić sobie na chwilę relaksu w otoczeniu natury. Polskie Malediwy w Jaworznie to dowód na to, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby poczuć się jak w raju. Niezapomniane widoki, aktywny wypoczynek i możliwość zrelaksowania się w bajkowej scenerii - czyż nie o to chodzi podczas majówki?

