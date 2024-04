Bus uderzył w przyczepę robotników drogowych. Pilna akcja służb

Bus przewożący kilkanaście osób nieoczekiwanie zjechał ze swojego pasa i uderzył w przyczepkę ustawioną przez robotników drogowych. Do miejscowości Rzeck (woj. warmińsko-mazurskie) pilnie wezwano służby, pojazd jest mocno uszkodzony. Część podróżnych ma obrażenia, lecz szczęśliwie nie są one poważne. - Ruch na DK nr 16 prowadzony jest wahadłowo - przekazał polsatnews.pl rzecznik straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Rzeck nieopodal Biskupca. Bus wykonujący rejsowy kurs do Olsztyna zjechał z pasa drogi i z niewiadomych jeszcze przyczyn uderzył w przyczepę z sygnalizacją ostrzegającą o robotach drogowych.

- Na miejscu wciąż są strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Ruch na DK nr 16 odbywa się wahadłowo - powiedział polsatnews.pl mł. bryg. Grzegorz Różański ze straży pożarnej w Olsztynie.

Rzeck. Wypadek z udziałem busa. Nagle zjechał z drogi

Jak z kolei przekazał nam mł. asp. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji, funkcjonariusze zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję, a nie wypadek.

- Żadna z osób nie odniosła poważnych obrażeń. Niektórzy mają różnego rodzaju otarcia, ale nie są to na tyle groźne rany, by konieczny był transport do szpitala - stwierdził.

Pojazdem jechało kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, do której godziny potrwają utrudnienia. Ze zdjęć z miejsca kolizji widać, że pasażerski mercedes jest poważnie uszkodzony: ma rozerwaną z boku maskę, wyłamane drzwi oraz wybite okno.

