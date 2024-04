W piątek prezydent Andrzej Duda razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą obserwowali ćwiczenia wojskowe "Brave Griffin" na poligonie olickim na Litwie.

- To jest bardzo ważne ćwiczenie, chcę z całą mocą podkreślić, że stanowi ono dowód na to, że polscy żołnierze są gotowi do tego, by przyjść w razie potrzeby swojemu litewskiemu sojusznikowi i sąsiadowi z pomocą - mówił Duda na wspólnej konferencji prasowej urządzonej na poligonie.

Ćwiczenia na Litwie. Przesmyk Suwalski w "potencjalnym zagrożeniu"

Głowa państwa przypomniała też o niedawnych ćwiczeniach państw NATO na terenie Polski - Dragon-24. Tam również siły sojusznicze testowały swoją sprawność reakcji w przypadku ataku z kierunku wschodniego.

- Obserwowaliśmy przekraczanie przez wojska sojusznicze Wisły w Polsce, z Zachodu w kierunku wschodnim właśnie po to, by w razie czego jednostki sojusznicze były w stanie stanąć do obrony przesmyku suwalskiego - wspominał prezydent.

Jak dodał, newralgiczny obszar graniczny w pobliżu Suwałk, Augustowa i Sejn jest jednym z "najbardziej strategicznych miejsc na świecie" i znajduje się "w potencjalnym zagrożeniu".

Obszar ten łączy państwa bałtyckie z Polską i resztą państw NATO i jednocześnie oddziela należący do Rosji obwód królewiecki od Białorusi.

Ataki hybrydowe z Białorusi. "Testowanie naszych zdolności reagowania"

Duda wspomniał o obserwowanych od 2021 roku atakach hybrydowych ze strony białoruskiego reżimu właśnie w pobliżu przesmyku suwalskiego, gdzie Mińsk kieruje migrantów i zmusza ich do nielegalnego forsowania granic, zarówno polskich, jak i litewskich czy łotewskich.

- Trzy lata (...) z różną intensywnością, ale okresowo bardzo intensywnie trwa ta hybrydowa presja na granicę, odczuwa to zarówno Polska, jak i Litwa, odczuwa to także Łotwa, niedawno był także atak na granicę Finlandii - przekonywał Duda. - Nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj obszar przesmyku suwalskiego jest terenem szczególnie zagrożonym - oświadczył prezydent.

Przy okazji podkreślił też intensywne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej i wojska, które opiera się "presji migracyjnej". - Ale nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to testowanie naszych zdolności reagowania, że jest to testowanie naszych zdolności obronnych - zaznaczył Duda.