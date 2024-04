Białoruskie ministerstwo obrony poinformowało 18 kwietnia o ćwiczeniach ogniowych z udziałem batalionu czołgów 6. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, które przeprowadzono poligonie Hoża.

Kompleks znajduje się około 15 kilometrów na północ od Grodna. Od polskiej granicy dzieli go 25 kilometrów w linii prostej, od litewskiej 1,5 kilometra.

Resort obrony wskazał, że żołnierze prowadzili ogień bezpośredni z czołgów T-72B na stanowiskach strzeleckich. Jednocześnie podczas manewrów zadania rozpoznania wykonywały drony zwiadowcze.

Alaksandr Łukaszenka o rozmieszczeniu wojsk na granicy

W ubiegłym tygodniu białoruski przywódca zapowiedział rozmieszczenie wojsk na granicy. Jego zdaniem to odpowiedź na ćwiczenia NATO prowadzone w Polsce i na Litwie.

"Stoimy na granicy łeb w łeb. Przemieścili Amerykanów i Niemców (…). Bataliony wysłano na Litwę i do Polski. My oczywiście byliśmy zmuszeni rozmieścić nasze jednostki i ustawić się naprzeciwko. Nie wiem, po co oni to robią. My nie idziemy nigdzie walczyć" - mówił Łukaszenka podczas spotkania z Władimirem Putinem na Kremlu.

NATO w pierwszej połowie 2024 roku przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólną nazwą Steadfast Defender-24 (z ang. "niezłomny obrońca"). Odbywają się one głównie w Europie Środkowej, a ich gospodarzem była między innymi Polska.