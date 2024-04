88,7 proc. Polaków, którzy wybierają się na grilla w czasie majówki, zamierza kupić alkohol. Blisko połowa (49,4 proc.) deklaruje, że procentowe trunki pochłoną 30-50 proc. ich wydatków - wynika z sondażu UCE Research i Grupy Offerista.

Z badania wynika również, że większość konsumentów (blisko 73 proc.) planujących zakup alkoholu postawi na piwo, a ponad 21 proc. na wódkę. Tylko niecałe 6 proc. sięgnie po lżejsze alkohole - wino lub cydr.

Majówka. Ekspert: Stajemy się narodem alkoholików

Głos w sprawie zabrał prof. Mariusz Jędrzejko, socjolog, terapeuta uzależnień, Akademia Piotrowska. Według niego są powody do niepokoju.

- Przeciętny Polak pije już 10 litów czystego alkoholu. Ta ilość w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o ponad 30 proc. - powiedział na antenie Polsat News.

- W Polsce problem polega na tym, że alkohol jest trwałą częścią kultury, my nie umiemy wypoczywać, bawić się, spotykać się bez alkoholu - podkreślił.

Według niego Polacy często sami się okłamują mówiąc, że nie piją wódki, a zamiast tego wybierają np. równie wysokoprocentową whisky.

- A przecież whisky to nic innego, jak wódka zagraniczna - stwierdził.

Ekspert zwrócił również uwagę, że w ostatnich latach wzrasta w Polsce spożycie piwa. - Ale gdybyśmy polecieli do USA albo do Austrii, to tam pije się więcej piwa o niskiej zawartości alkoholu, a u nas dominują bardzo mocne piwa - zaznaczył.

Prof. Mariusz Jędrzejko zwrócił uwagę, że po wysokoprocentowe trunki sięgają coraz młodsi ludzie. - W mojej pracy terapeuty uzależnień coraz częściej mam do czynienia z 14-15-letnimi alkoholikami. To już nikogo nie dziwi - dodał.

- Stajemy się narodem alkoholików - ocenił.

- Nasze głowy przyzwyczaiły się do tego, że rozwiązujemy swoje małe i duże problemy, albo poprawiamy sobie nastrój alkoholem, który jest dopaminogenny. Wywołuje w naszej głowie wielką przyjemność. Mózg bardzo szybko zapamiętuje, że w ten sposób można regulować emocje oraz uczucia - stwierdził.

Ekspert o dostępności alkoholu: Na stacjach tankuje się auta, a nie ludzi

Ekspert zwrócił także uwagę, że "kiedyś po alkohol zdecydowanie częściej sięgali mężczyźni, a teraz ten poziom się wyrównuje".

- Natomiast bardziej istotną zmianą w ostatnich latach jest obniżenie wieku inicjacji alkoholowej oraz obniżenie wieku, kiedy po raz pierwszy człowiek się upija. W skrajnych przypadkach inicjacja alkoholowa rozpoczyna się w wieku 8-9 lat - powiedział.

- Mózgi dzieci natychmiast się tego alkoholu uczą. Połowa polskich 15-latków ma za sobą upicie się - dodał.

Pytany o plany wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł. - Na stacji benzynowej trzeba tankować samochody, a nie ludzi. Alkohol nie powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych - podkreślił.

- Dostępność alkoholu to poważny problem w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o jednym sklepie z alkoholem na tysiąc mieszkańców. Tymczasem my mamy w granicach 300, czyli mamy trzy razu za dużo sklepów z alkoholem - powiedział.

- Nie chodzi jednak o prohibicję, bo to nie byłoby dobre rozwiązanie. Chodzi o utrudniony dostęp i zmianę polityki cenowej alkoholu - stwierdził.

Według niego dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie akcyzy od procentów alkoholu zawartego w danym produkcie. - Im więcej alkoholu tym wyższa akcyza - powiedział.

- Przy obecnej sytuacji, zyski z akcyzy za alkohol nie wystarczają na leczenie chorób odalkoholowych. Alkohol jest przecież pierwszym czynnikiem rakogennym, on odpowiada za najwyższy wzrost zachorowań na nowotwory w Polsce - podkreślił.

- Z jedne strony widzimy piękną butelkę, ale nie widzimy tego, że z drugiej strony przybywa krzyży na cmentarzach, które są wynikiem nadużywania alkoholu - podsumował.