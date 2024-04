Para z Żelechowa podbija internet. Strażacy pokazali nagranie

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie (pow. garwoliński) od miesięcy przygotowywali się na powrót ulubionych bocianów. Z niecierpliwością wyczekiwani goście pojawili się na specjalnie przygotowanym słupie z gniazdem na początku kwietnia.

Teraz dzięki transmisjom i nagraniom z OSP w Żelechowie wszyscy mogą śledzić perypetie "Żelechowskich Bocianów", czyli Grażki, Gacka i ich czterech (na razie) jaj.

Para bocianów pod opieką OSP w Żelechowie. Grażka i Gacek

Jak przypominają strażacy w mediach społecznościowych, słup stanął przy OSP w marcu 2021 roku.

"Rok za rokiem wyczekiwaliśmy symbolu wiosny jak i naszej okolicy. Żeby każdy mógł to śledzić założyliśmy sobie już wtedy, że podzielimy się na żywo relacją z naszego gniazda. Wiele osób po drodze nas wspierało za co dziękujemy. Jeszcze więcej przeszkód pod nogi się sypało ale wygląda na to że mamy to!!!!" - czytamy na Facebooku OSP w Żelichowie z linkiem do nagrania z przylotem bocianów.

Kilka dni temu straży podzielili się nagraniem Grażki i Gacka wymieniających się przy czuwaniu nad jajami. "Piękne przywitanie Żelechowskich Bocianów. Zmiana warty na jajkach" - czytamy w opisie filmu z głośnym klekotaniem pary oczekujących na wyklucie potomstwa rodziców.

Pierwsze małe bociany mają wykluć się w połowie maja. Strażacy przypominają, by samodzielnie nie dokarmiać bocianów.