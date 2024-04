Ogromna afera na Ukrainie. Minister i działki za 7 mln dolarów

Ukraiński sąd nakazał w piątek aresztowanie ministra rolnictwa Mykoły Solskiego. Politykowi zarzuca się udział w nielegalnym nabywaniu państwowych gruntów o wartości około 291 mln hrywien (ok. 29 mln zł). Sędzia ustalił kaucję na 75,7 mln hrywien (ok. 7,5 mln zł). Grozi mu do 12 lat więzienia.