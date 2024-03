Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia bezcłowego importu żywności z Ukrainy, przy "zrównoważonym podejściu między wsparciem dla Ukrainy a ochroną unijnych rynków rolnych".

Jak poinformowała belgijska prezydencja w UE, porozumienie trafi teraz z powrotem do Parlamentu Europejskiego. Ma on przegłosować zmiany na kwietniowej sesji plenarnej.

Unia osiągnęła wstępne porozumienie w tej sprawie w zeszłym tygodniu, lecz Francja i Polska stwierdziły, iż planowane ograniczenia nie idą wystarczająco daleko i naciskały na dalsze ograniczenia, aby zapobiec destabilizacji rynków rolnych UE.

Handel z Ukrainą. Co przewiduje unijne porozumienie?

W nowym porozumieniu zostały częściowo uwzględnione postulaty Polski i Francji - okres referencyjny, który będzie brany pod uwagę przy kalkulowaniu kwot importowych będzie liczony od czerwca 2021 roku do końca zeszłego roku. Jest to kompromis, ponieważ Warszawa i Paryż postulowały, by uwzględnić cały 2021 rok.

Pierwotna umowa przewidywała, że cła na drób, jaja, cukier, owies, kukurydzę, kaszę i miód wejdą w życie, jeśli import przekroczy średnie poziomy z lat 2022 i 2023. Nowy kompromis rozszerza okres o drugie półrocze 2021 r. Do listy nie dodano żadnych nowych produktów.

Nowa umowa o bezcłowym handlu UE z Ukrainą ma wejść w życie 6 czerwca i obowiązywać przez rok.

polsatnews.pl